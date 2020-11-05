شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليار دولار صادرات مصر فى 2019 تعرف على أهم المؤشرات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2019، والتي تناولت مجموعة من أهم المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية خلال تلك الفترة. ويعرض ”الخليج 365” إنفوجراف فيما يلى أهم مؤشرات الصادرات المصرية لعام 2019 وهى كالتالى:

بلـغ إجمالـي قيمـة صادرات مصـر 30.5 مليار دولار عام 2019، مقابل 29.3 مليارا دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 4.1٪.

بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 25.5 مليـار دولار عام 2019، مقابل 24.6 مليار دولار عام 2018، بارتفاع بلغت نسبته 3.9٪.

بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 5 مليارات دولار عام 2019، مقابل 4.7 مليار دولار عام 2018، بارتفاع بلغت نسبته 5.3٪.

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تركزت الصــادرات المصريــة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2019 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 43.2٪ من جملة الصادرات المصرية.

سجلـت قيمـة الصــادرات من السلع تامــة الصنع 13.19 مليار دولار خلال عام 2019، مقابــل 13.24 مليار دولار عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 0.4%.

سجلت قيمة الصادرات من الوقود 7.45 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 6.67 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 11.7٪.