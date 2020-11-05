شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لسحب كراسات المجمعات الصناعية الجديدة فى 7 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى فترة سحب كراسات شروط حجز الوحدات الصناعية الجديدة، اليوم الخميس، والتى تشهد توفير عدد من التسهيلات والتيسيرات التي تتيحها الحكومة، لحجز الوحدات والمصانع الجديدة المطروحة الآن فى عدد 7 محافظات، والتى من بينها خفض مقدم الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف فقط.

وأعلنت الحكومة توفر 1657 مصنعا جديدا تمليك أو إيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بمحافظات الإسكندرية، البحر الأحمر، الغربية، بنى سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر متوسط سعر المتر 21 جنيها، وحدات مجهزة بكافة المرافق والخدمات (بنوك .. مبانى إدارية .. مساجد.. مناطق للشحن والتحميل.. نظام لإطفاء الحريق)، أنشطة صناعية متنوعة (هندسية، كيماوية، غذائية، بلاستيكية، نسيجية، مواد بناء).

وقالت هيئة التنمية الصناعية إنه للتعرف على كافة التفاصيل والمعلومات يرجى التواصل الأرقام الآتية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية 19780 وجهاز تنمية المشروعات 16733 أو من خلال المواقع الإليكترونية.

وأعلنت الهيئة أن كراسة الشروط تطلب نظير مبلغ من 300 جنيه إلى 500 جنيه من مكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو مكاتب جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات، أو إليكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية www.investinegypt.gov.eg