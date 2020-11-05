شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لـ"فيسبوك" تتجاوز 755 مليار دولار تزامناً مع الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تداولات الأربعاء على نحو حاد بالتزامن مع سير الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



ويرى محللون أن "فيسبوك" تمكنت في الانتخابات الرئاسية الجارية من السيطرة على المحتوى وعدم السماح بنشر معلومات مضللة أو أخبار زائفة كما حدث في انتخابات عام 2016.



وقامت "فيسبوك" و"تويتر" عشية الانتخابات الرئاسية بوضع علامات تحذيرية على منشورات للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

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كما شكك "ترامب" اليوم في سير وحركة الانتخابات وتساءل عن فقدان ملايين الأصوات لصالح منافسه الديمقراطي "جو بايدن"، كما طالب بإعادة فرز الأصوات في بعض الولايات.



ولم تحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية الحالية بعد لصالح أي من المرشحين، لكن نتيجة الفرز الأولية تشير حتى اللحظة إلى فوز "بايدن".



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "فيسبوك" بنسبة 8.3% وأغلق جلسة الأربعاء عند 287.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 288.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 278.6 دولار فيما بلغت القيمة السوقية 755.5 مليار دولار.