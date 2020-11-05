شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص مكاسبها لكنها تغلق على ارتفاع في انتظار نتائج الانتخابات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم الأربعاء في ظل الترقب عن كثب لنتائج الانتخابات الرئاسية وأيضاً أحداث اقتصادية هامة.



وكشفت بيانات "إيه دي بي" عن أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 365 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 650 ألف وظيفة.



كما أن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" أعلن أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي سجل القراءة 56.6 نقطة في الشهر الماضي من 57.8 نقطة في سبتمبر/أيلول بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 57.4 نقطة.



ومن المنتظر الجمعة صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة للوقوف على حالة سوق العمل ومعدل البطالة، كما سيعلن الاحتياطي الاتحادي غدا الخميس عن قرار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها دون تغيير.



وشهدت نتائج الفرز الأولية للانتخابات الرئاسية بين مرشحي الحزب الجمهوري والديمقراطي "دونالد ترامب" و"جو بايدن" تذبذبا وعدم حسم نتائجها في بعض الولايات بعد.

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وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 4% أو ما يعادل 1.49 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 39.15 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 39.07 دولار وأقل سعر عند 37.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.8% أو ما يعادل 1.52 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 41.23 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.2 دولار وأقل سعر عند 39.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.3% (ما يعادل 367 نقطة) إلى 27847 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28301 نقطة وأقل مستوى عند 27512 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 3.8% (ما يعادل 430 نقطة) إلى 11590 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11663 نقطة وأقل مستوى عند 11394 نقطة.



وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 2.2% (ما يعادل 74 نقطة) إلى 3443 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3486 نقطة وأقل مستوى عند 3405 نقاط.