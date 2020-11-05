شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق منخفضة لكنها لا تزال أعلى 6 دولارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات يوم الأربعاء متأثرة بعدم اليقين السائد في الأسواق بشأن الطلب العالمي نتيجة أزمة فيروس كورونا.



وكانت عقود القمح والصويا قد ارتفعت في جلسة الثلاثاء مدعومة بالتكهنات بشأن ضعف التقدم في وتيرة الحصاد مما يعني تراجع المعروض.



هذا، وتنتظر الأسواق إقبال الصين على شراء المزيد من شحنات السلع الزراعية خاصة الصويا والذرة والقمح لإتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة.

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ويركز المستثمرون على ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية والتي لم تشهد حسما بعد من "دونالد ترامب" أو من منافسه "جو بايدن".



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.09 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 6.06 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر اليوم عند 6.10 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.97 دولار.