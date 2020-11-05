شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يغلق على ارتفاع بأكثر من 14% وسط تفاؤل بشأن قانون السائقين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات يوم الأربعاء في ظل تصاعد التفاؤل في الولايات المتحدة حيال قانون العمل الخاص بسائقي خدمات الشركات في ولاية كاليفورنيا.



ويتوقع مراقبون تصويت المشرعون في كاليفورنيا لصالح قانون يعفي شركات مشاركة الركوب والتوصيلات مثل "أوبر" و"ليفت" من اعتبار السائقين لديها بأنهم موظفون لديهم نفس المميزات التي يتمتع بها الموظفين.

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ورغم أن القانون الجديد لن يعطي السائقين بعض الحقوق التي يحصل عليها موظفو "أوبر" و"ليفت"، إلا أنهم سيحصلون على بعض المزايا الأخرى مثل التأمين على السيارات والحد الأدنى للدخل.



هذا، وتستعد "أوبر" و"ليفت" للكشف عن نتائج أعمالهما الفصلية عن الربع السنوي الثالث من العام الجاري وسط توقعات بتكبد أضرار وخسائر نتيجة أزمة فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "أوبر تكنولوجيز" بنسبة 14.5% وأغلق جلسة الأربعاء عند 40.9 دولار وسجل أعلى سعر عند 42.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 39 دولارا.