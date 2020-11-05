شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض رغم عدم اليقين حيال الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعملات يوم الأربعاء رغم تراجع طفيف للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى عدم اليقين حيال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 365 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 650 ألف وظيفة، فيما سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي القراءة 56.6 نقطة في الشهر الماضي من 57.8 نقطة في سبتمبر/أيلول بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 57.4 نقطة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.09 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.5% إلى 23.97 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سر اليوم عند 24.620 دولار في حين سجل أقل سعر عند 23.260 دولار.