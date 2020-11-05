أخبار البورصة اليوم الأربعاء 4-11-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 4-11-2020، وفى مقدمتها إنهاء جلسات تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات- لأول مرة خلال شهر نوفمبر- وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه، ليغلق عند 608.432 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 28 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم العربية لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، ليسيكو مصر، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العالمية للاستثمار والتنمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ القاهرة للخدمات التعليمية، مصر للزيوت والصابون، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مستشفى النزهة الدولي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات- لأول مرة خلال شهر نوفمبر- وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه، ليغلق عند 608.432 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 255.8 مليون ورقة مالية بقيمة 810.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.6 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.08%، والعرب على 6.48% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.92% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.9 مليون جنيه، 73.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 599 ألف جنيه، 222 ألف جنيه، 71.9 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 10556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 1965 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 12394 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4053 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 1850 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2707 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

مدينة نصر للإسكان

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن نتائج انعقاد مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، حيث وافق المجلس على بيع قطعة أرض مخصصة مدرسة دولية بمدينة تاج سيتي بمساحة 20 ألف متر مربع تقريباً بقيمة بيعية حوالي 215 مليون جنيه، كما وافق المجلس على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتبمر لعام 2020، حيث حققت إيرادات مجمعة بلغت 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 22%، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019، كما بلغ صافي الربح المجمع 1.138 مليار جنيه بزيادة بنسبة 14%، وهو ما يعكس هامش مجمل الربح 35.8% في الفترة من يناير إلى سبتبمر لعام 2020.

شركات الأدوية

أعلنت عدد من شركات الأدوية، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية إيرادات بلغت 304.4 مليون جنيه مقابل 256 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 18.93%، وبلغ صافي الربح 4.5 مليون جنيه مقابل 3.8 مليون جنيه بنسبة نمو 18.68%، فيما حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 287 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020 مقابل 247 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2019 بنسبة نمو 15.8%، وبلغ صافي الربح 33.9 مليون جنيه مقارنة مع 25.7 مليون جنيه بنسبة نمو 31.6%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للأسمنت-قنا، 432.9 ألف سهم، 40 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 481.1 ألف سه، وباع مجلس إدارة شركتي الألومنيوم العربية، رواد السياحة-رواد، 291 ألف سهم، 25.8 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي الشركة العامة للصوامع والتخزين 500 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 700 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الألومنيوم العربية 291 ألف سهم.