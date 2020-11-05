شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض متأثراً بتباطؤ نمو القطاع الخدمي البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أضعف من التوقعات والتي شهدت تباطؤ نمو القطاع الخدمي في المملكة المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية في بريطانيا أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي سجل القراءة 51.4 نقطة في حين أشارت التوقعات إلى القراءة 52.3 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول من 52.3 نقطة في سبتمبر/أيلول.



من ناحية أخرى، يتابع المستثمرون في الأسواق العالمية عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة حيث لا تزال النتائج الأولية متأرجحة بين مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي "دونالد ترامب" و"جو بايدن".



وكانت الحكومة البريطانية بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" قد كشفت عن قرار بإعادة فرض قيود الإغلاق لمدة أربعة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 23:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.2980، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3137 في حين سجل أقل سعر عند 1.2914.