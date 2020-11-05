شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض أدنى 1900 دولارا للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من تحول الدولار الأمريكي نحو التراجع وعدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات "إيه دي بي" عن أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 365 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 650 ألف وظيفة.



كما أن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" أعلن أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي سجل القراءة 56.6 نقطة في الشهر الماضي من 57.8 نقطة في سبتمبر/أيلول بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 57.4 نقطة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.09 نقطة.



وتم اتخاذ قرار بتعليق الفرز في بعض الولايات الأمريكية بسبب مطالبات "ترامب" بوقف الفرز وتشكيكه في النتائج بالانتخابات الرئاسية.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% أو ما يعادل 14.2 دولار إلى 1896.2 دولار للأوقية، وسجلت اعلى سعر عند 1917.9 دولار وأقل سعر عند 1881.8 دولار.