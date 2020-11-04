شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض قليلاً في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو طفيف في ظل الترقب عن كثب لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 365 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 650 ألف وظيفة.



وعلاوة على ذلك، كشفت بيانات معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي سجل القراءة 56.6 نقطة في الشهر الماضي من 57.8 نقطة في سبتمبر/أيلول بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 57.4 نقطة.



ويتابع المستثمرون في الأسواق العالمية عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة حيث لا تزال النتائج الأولية متأرجحة بين مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي "دونالد ترامب" و"جو بايدن".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.09 نقطة.