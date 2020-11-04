شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه و"برنت" يرتفع أعلى 41 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الأربعاء وسط تفاؤل بشأن الطلب العالمي، وعززت مكاسبها عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضاً قويا.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم في بياناتها الرسمية عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 8 ملايين برميل إلى 484.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون تراجعها بنحو 600 ألف برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي ثمانية ملايين برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.09 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 17:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5% إلى 38.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 39.07 دولار وأقل سعر عند 37.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.4% إلى 41.06 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.2 دولار وأقل سعر عند 39.4 دولار.