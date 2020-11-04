شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار النيوزلندي عقب استيعاب بيانات البطالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك عقب استيعاب الأسواق لبيانات البطالة المنخفضة.



وتعد نيوزلندا من بين دول قليلة على مستوى العالم تمكنت من احتواء أزمة فيروس كورونا كما ضخت حزافز نقدية واتخذ البنك المركزي قرارات ضمن سياسة نقدية تحفيزية للاقتصاد.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن معدل البطالة في نيوزلندا انخفض إلى 5.3% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما توافق مع توقعات المحللين بعد تسجيل مستوى 4% في سبتمبر/أيلول.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق العالمية عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة حيث لا تزال النتائج الأولية متأرجحة بين مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي "دونالد ترامب" و"جو بايدن".



وصرح كل من "ترامب" و"بايدن" بانهما فازا بالفعل في هذه الانتخابات رغم عدم الانتهاء من فرز الأصوات بشكل كامل بعد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.25 إلى 0.6689، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6743 في حين سجل أقل سعر عند 0.6615.