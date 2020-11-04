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وقع الاتفاقية من جانب وزارة التجارة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة بدر السنيدي، ومن جانب مؤسسة البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة التجارة ومؤسسة البريد السعودي وقعتا وزارة التجارةاتفاقية تعاون مشترك لنقل وتوزيع الخدمات البريدية، وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم آليات وأعمال تسلم وتوصيل الشحنات البريدية لوزارة التجارة على أن تقوم مؤسسة البريد بنقل وتوزيع الشحنات عبر خدمة البريد الممتاز داخل وخارج المملكة.وقع الاتفاقية من جانب وزارة التجارة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة بدر السنيدي، ومن جانب مؤسسة البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف.

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