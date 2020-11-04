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وحثت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الالكتروني، تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن أكتوبر الماضي، وذلك في موعد أقصاه العاشر من نوفمبر الحالي.وحثت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الالكتروني، تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

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