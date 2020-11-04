5 عناصر مطلوبة لبدء التجارة الالكترونية ودعوة للاستفادة من فرص التمويل والمسرعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مختصان في التسويق جميع المترددين في بدء مشاريعهم الالكترونية الخاصة إلى البدء فورا وبدون تردد، مستفيدين من الفرص المتاحة في التمويل ووجود منصات ريادة الأعمال والمسرعات، مؤكدين أن الانطلاقة فيما بعد كورونا ستكون ذات فائدة كبيرة للمستثمرين، بشرط اختيار قطاعات يحتاج إليها السوق، وهو ما تعمل على التوجيه إليه المنصات المختصة.

وذكرا أن التجارة الالكترونية هي الأقل تكلفة والأكثر ربحية غالبا، مع اتباع افضل الطرق والوسائل للوصول للجمهور المستهدف، مشيرين إلى الحاجة لـ5 عناصر قبل البدء بالتجارة الالكترونية.

ازدهار التسويق

وأكد رائد الأعمال والمختص في التسويق الالكتروني نايف الضراب خلال ورشة عمل عبر تقنية (zoom) نظمتها غرفة الشرقية، إلى أنه في وقت اشتداد أزمة كورونا وفترة الحظر ازدهرت الكثير من القطاعات التجارية عبر شبكة الإنترنت ومنها تجارة الأجهزة الالكترونية والملابس والمواد الغذائية بأنواعها، بالإضافة إلى أنشطة النقل والتوصيل، منوها إلى أن المطلوب من الراغب في بدء مشروعه في التجارة الالكترونية أن يجيب على مجموعة استفهامات، هي ماذا أبيع ولمن؟، وأين، وكيف أبيع؟.

8 عناصر

ولفت الضراب إلى أن سلسلة نجاح التجارة الالكترونية لأي منتج جديد تتكون من 8 عناصر أساسية هي: اختيار المنتج، ودعم المنتج، اختيار جهات التوصيل، والتجهيز المناسب للمنتج، اختيار أساليب الدفع، واختيار أسلوب العرض، إلى جانب اختيار الأسلوب الأفضل للدعاية والترويج، والتخزين الجيد.

جودة الحياة

بدوره أشار المهندس عبدالعزيز الحمادي إلى الدور الكبير الذي يلعبه إنترنت الأشياء في تطور جودة الحياة ودعم الأنشطة الاقتصادية بأنواعها، ومنها التسويق الالكتروني، لافتا إلى وصول عدد الأجهزة المتواصلة والمترابطة مع بعضها في العالم إلى 5 مليار جهاز توفر المليارات من التكاليف وتقدم خدمات مترابطة للإنسان.

تحقيق الرفاهية

ولفت الحمادي إلى أن أبرز فوائد إنترنت الأشياء هي تقليل التكاليف ورفع مستوى الوظائف وليس إلغاءها، مشيرا إلى أن أبرز مثل هو إنترنت 5G ذو الإشارات قصيرة المدى والتي تمنح استيعابا أكبر بدل 4G ذو الإشارات الطويلة وقليلة الاستيعاب قياسا بما يحتاجه إنترنت الأشياء.

5 عناصر قبل البدء بالتجارة الالكترونية: