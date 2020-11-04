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وأوضحت الوزارة أن الزيارات شملت جميع الأنشطة المستهدفة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأسفرت عن ضبط أكثر من 400 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، واتخذت الإجراءات النظامية حيالها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 21 ألف زيارة ميدانية نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلا بإدارة التفتيش خلال أكتوبر، على المجمعات والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل.وأوضحت الوزارة أن الزيارات شملت جميع الأنشطة المستهدفة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأسفرت عن ضبط أكثر من 400 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، واتخذت الإجراءات النظامية حيالها.

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