شكرا لقرائتكم خبر تطوير أرض خاضعة لرسوم البيضاء يوفر 2300 قطعة سكنية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان، عن الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها في مدينة جدة بمساحة 1.3 مليون م2 تقريبا.

وأوضح البرنامج في بيان له، أن الأرض توفر نحو 2300 أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017.

وبين البرنامج، أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يعود بالنفع على المواطنين أولا ويسهم في زيادة المعروض العقاري.

وأشار إلى أن هناك عددا من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين