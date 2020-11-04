شكرا لقرائتكم خبر 32 مليون ساعة عمل بلا إصابات بمشروع محطة الكهرباء الـ14 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأكدت الشركة السعودية للكهرباء أن هذا الإنجاز الجديد، الذي يحسب لفريق المحطة، جاء نتيجة برامج التوعية المستمرة والورش المكثفة الخاصة بالسلامة المعتمدة، مشيرة إلى أن المشروع أكمل هذا الإنجاز في نهاية أكتوبر الماضي بجهود كواردها الوطنية، دون وقوع أي حوادث قد تنتج عنها خسائر في الأرواح أو إصابات جسدية أو أضرار صحية أو بيئية أو تلف في الممتلكات أو حتى توقف في العمليات التشغيلية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق مشروع إنشاء المحطة الـ14 لتوليد الكهرباء PP14، الذي يقع تحت الإدارة المباشرة من شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع، في إتمام 32 مليون ساعة عمل آمنة دون خسائر في الأرواح أو إصابات جسدية.وأكدت الشركة السعودية للكهرباء أن هذا الإنجاز الجديد، الذي يحسب لفريق المحطة، جاء نتيجة برامج التوعية المستمرة والورش المكثفة الخاصة بالسلامة المعتمدة، مشيرة إلى أن المشروع أكمل هذا الإنجاز في نهاية أكتوبر الماضي بجهود كواردها الوطنية، دون وقوع أي حوادث قد تنتج عنها خسائر في الأرواح أو إصابات جسدية أو أضرار صحية أو بيئية أو تلف في الممتلكات أو حتى توقف في العمليات التشغيلية.

كانت هذه تفاصيل خبر 32 مليون ساعة عمل بلا إصابات بمشروع محطة الكهرباء الـ14 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.