234.7 مليونا خسائر السعودية للتموين في 9 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت شركة الخطوط السعودية للتموين خسائر بمقدار 234.7 مليون ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى 2020، مقارنة بأرباح 362.6 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2019. وعلى صعيد نتائج الربع الثالث، بلغت خسائر الشركة 106.5 ملايين ريال مقابل ربحية بمقدار 142 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الأشهر التسعة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، إلى تعطل العمليات التجارية بسبب جائحة فيروس وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الأشهر التسعة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، إلى تعطل العمليات التجارية بسبب جائحة فيروس كورونا كما أرجعت الخسائر خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى ذات السبب، إضافة لارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مقابل الذمم المدينة بمبلغ 3.4 ملايين، في حين أن التكاليف الثابتة لم تتغير.

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