شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يكلف حسام أبو المواهب نائباً لرئيس هيئة البترول للشئون الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المحاسب حسام أبو المواهب محمد التونى ، نائباً للرئيس التنفيذى للهيئة للشئون الإدارية وعضواً بالمجلس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول إعتباراً من 8 نوفمبر 2020 وذلك لخروج شاغلها مصطفى حسين لسن التقاعد القانونى. كما أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بتكليف المهندس حسين عوض رئيسا لمجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير البترول يكلف حسام أبو المواهب نائباً لرئيس هيئة البترول للشئون الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.