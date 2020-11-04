شكرا لقرائتكم خبر عن "السجينى "يؤكد أهمية دور جهاز حماية المنافسة فى توفير أفضل الخدمات والمنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد إبراهيم السجيني، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، اجتماعه الأول مع أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمقر الجهاز بالقرية الذكية اليوم الأربعاء .

خلال الاجتماع؛ تم مناقشة عدد من الموضوعات في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي يعمل عليها الجهاز خلال الفترة الحالية ، حيث أكد السجيني لأعضاء عضاء مجلس الإدارة بأنه منذ توليه رئاسة الجهاز قد عكف على دراسة كافة الملفات والبلاغات الموجودة للوقوف على آخر التطورات بشأنها، وأنه أعطى توصياته إلى الأعضاء الفنيين على ضرورة بذل مزيد من الجهد في المرحلة المقبلة من أجل سرعة الانتهاء من تلك البلاغات في أقرب وقت ممكن، مشددًا على سرعة الانتهاء من طلبات التصالح من أجل استقرار المراكز القانونية للأطراف محل التصالح، تنفيذًا للسياسة العامة للدولة المصرية.

خلال الاجتماع أيضًا أكد السجيني ،على أهمية دور الجهاز في إرساء قواعد المنافسة الحرة، والعمل على إزالة كافة العوائق وأية ممارسات احتكارية داخل السوق المصري، الأمر الذي يترتب عليه فتح السوق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسهولة دخول وخروج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب لصالح المواطن المصري في الحصول على أفضل الخدمات والمنتجات بأسعار أقل وبجودة أعلى.

أضاف، أن الجهاز يعطي أولوية خاصة لتفعيل دوره بنشر الوعي والثقافة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بين المخاطبين بأحكامه من أجل رفع الوعي بأحكام القانون والتوافق معه.