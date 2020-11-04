شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون للصكوك ويحيله للنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأربعاء 4 -11 - 2020 مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة، ومن بينها توقيع قناة السويس لبروتوكول مع الشركة المصرية الصينية للاستثمار، وإعلان وزارة المالية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للصكوك وإحالته للنواب، بالإضافة إلى إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء زياة قيمة الصادرات خلال عام 2019 إلى 4.1 % ..وغيرها ..

قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية الصينية للاستثمار

شهد الفريق أسامه ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد عادل فتحي، رئيس الشركة المصرية الصينية المشتركة للاسثتمار، مراسم توقيع برتوكول التعاون المشترك بشأن استغلال وتسويق قطعة الأرض المملوكة للهيئة بالعين السخنة وطرحها للمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، وذلك بحضورعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلى الشركة بمبنى الإِرشاد بالإسماعيلية.

وزير المالية يعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للصكوك ويحيله للنواب

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب، موضحًا أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢,٧ تريليون دولار.

وزير الإسكان يلتقي محافظ الوادى الجديد لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بحضور قيادات وزارة الإسكان، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة التى تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة، وتشمل، مشروعات الجهاز المركزى للتعمير، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها.

وزارة التخطيط تعلن غلق باب التقدم لجائزة مصر للتميز الحكومى فى 7 نوفمبر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إغلاق باب التقدم لجائزة مصر للتميز الحكومي يوم 7 نوفمبر 2020، وذلك فى دورتها الثانية.

جهاز تنظيم الاتصالات يخصص ترددات جديدة لشركات المحمول بـ1.170 مليار دولار

اعتمد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النتائج النهائية لعملية تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2x40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.

3.48 مليار درهم فائض ميزانية الجهات الاتحادية خلال الربع الثالث من 2020

بلغ إجمالي ايرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من العام 2020 فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم وذلك وفقا لما أظهرته الاحصائيات التي أصدرتها وزارة المالية اليوم.

4.1 % إرتفاع في قيمة الصادرات خلال عام 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2019 وفيما يلي أهم المؤشرات.

انخفاض إنتاج بريطانيا فى الساعة 1.8% على أساس سنوى فى الربع الثانى من العام

أظهرت أرقام رسمية اليوم الأربعاء أن الإنتاج الاقتصادي البريطاني لكل ساعة عمل انخفض 1.8 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، حين كانت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في ذروتها، وهو تراجع يقل عن الهبوط البالغ ثلاثة بالمئة وفقا لتقديرات مبدئية في أغسطس.

مصرف لبنان المركزى: يجب على الحكومة تقديم كامل حساباتها للتدقيق الجنائى

قال مصرف لبنان المركزي فى بيان، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات حتى لا ينتهك البنك قوانين السرية المصرفية.

رئيس الصين يؤكد أن واردات الصين التراكمية ستتجاوز 22 تريليون دولار خلال العقد المقبل

قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء، إن واردات الصين التراكمية من السلع ستتجاوز 22 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة وإن البلاد تسرع انفتاحها على الرغم من جائحة فيروس كورونا العالمية.

مسئول مصرفي: 400 مليار دولار تدفقات نقد أجنبي منذ تحرير سعر الصرف

كشف مسئول مصرفي عن أن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي بلغت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الأن، أكثر من 400 مليار دولار.