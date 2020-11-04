شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية الصينية للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد عادل فتحي، رئيس الشركة المصرية الصينية المشتركة للاسثتمار، مراسم توقيع برتوكول التعاون المشترك بشأن استغلال وتسويق قطعة الأرض المملوكة للهيئة بالعين السخنة وطرحها للمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، وذلك بحضورعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلى الشركة بمبنى الإِرشاد بالإسماعيلية.

بمُقتضى بروتوكول التعاون تقوم الشركة المصرية الصينية المشتركة للاسثتمار بدور المطور الصناعى للأرض المملوكة للهيئة على مساحة 600 ألف متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس، حيث تقوم الشركة بمهام التسويق لجذب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية، وكذلك التفاوض معهم بخصوص آلية العمل وتسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص المطلوبة، علاوة على إمداد المشروعات بخدمات المياه والكهرباء وغيرها.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة تعكف على تطبيق خطة متكاملة لتحقيق الاستفادة المُثلى من أصولها وتعظيم مواردها لتنويع مصادر الدخل ضمن استراتيجية الهيئة 2023 التى تفتح آفاقاً جديدة للتطويروالتحديث من خلال عقد شراكات جديدة وفتحخطوط تعاون مع شركاء النجاح والتعامل باحترافية مع التحديات المُختلفة، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن التعاقد مع الشركة المصرية الصينية سيتيح استفادة الهيئة من خبراتها المُتراكمة كمطور صناعي، والتعاون المشترك لدعم الجهود المبذولة لدفع عجلة الاستثمار فى منطقة القناة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُثمناً فى هذا الصدد دورها فى تذليل العقبات وتيسير الإجراءات لكافة المستثمرين وخلق بيئة جاذبة للاستثمار فى المنطقة.

من جانبه، أعرب المهندس محمد عادل فتحي، رئيس الشركة المصرية الصينية المشتركة للاسثتمارعن تقديره للتعاون المُثمر مع هيئة قناة السويس، موجهاً الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على دعمه الدائم واستجابته الفورية لكافة الأطروحات والرؤى التنموية الطموحة التى تسهتدف فتح آفاقاً جديدة للتنمية وخلق فرص عمل للشباب.

وقع التعاقد ممثلاً عن الهيئة المهندس أحمد فريد، مدير الإدارة الهندسية بالهيئة، وعن الشركة ووائل عبد الفتاح إبراهيم، مدير الإدارة القانونية.

يذكر أن الشركة المصرية الصينية المصرية المشتركة للاستثمار تعد واحدة من الشركات الكبرى العاملة كمطور صناعى فى المنطقة الاقتصادية الجنوبية لقناة السويس، وتساهم فيها هيئة قناة السويس كمساهم رئيسى فى هيكل ملكية الشركة بجانب شركة المقاولون العرب، وتيدا الصينية، وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي.