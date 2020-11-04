شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تصعد مع ابتعاد الانتخابات عن التوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد أن صارت نتيجة السباق نحو البيت الأبيض بعيدة عن التوقع، غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين من احتمالات النزاع على النتيجة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 32.8 نقطة، بما يعادل 0.12 بالمئة، إلى 27512.83 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 37.30 نقطة، أو 1.11 بالمئة، إلى 3406.46 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 283.20 نقطة، أو 2.54 بالمئة، إلى 11443.78 نقطة.