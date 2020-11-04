شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. والأسواق الإماراتية تسجل تريليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 1.13% رابحاً 90.14 نقطة ليغلق عند مستوى 8088.73 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.64% رابحاً 13.81 نقطة ليغلق عند مستوى 2153.48 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار درهم لتغلق عند 307.56 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.87% رابحاً 40.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4689.791 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 693.990 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية 8.1 مليار درهم وتسجل الأسواق الإماراتية قيمة سوقية تتجاوز تريليون ريال.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.13% رابحاً 90.14 نقطة ليغلق عند مستوى 8088.73 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.48% رابحاً 89.48 نقطة ليغلق عند مستوى 18620.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 319.8 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.24%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.07%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.99%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.48%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.17%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.98%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.97%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.89%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.88%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.17%.

وقفز 179 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 10%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.96%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "الكثيري" بنسبة 3.37%، ثم سهم "التموين" بنسبة 2.06%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 1.33%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 631.2 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.64% رابحاً 13.81 نقطة ليغلق عند مستوى 2153.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 69.7 مليون سهم محققة ما قيمته 80.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1636 صفقة لعدد 27 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.79%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.29%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.39%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.21%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.78%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.09%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.4 مليون ورقة بقيمة 25.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.74%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.87% رابحاً 40.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4689.791 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 693.990 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 89 مليون سهم، بقيمة 407.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 3047 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.59%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.20%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.98%، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي البناء بنسبة 4.1%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 3.08%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.8%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 3.97%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 3.61%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 95.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.14%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% رابحاً 4.76 نقطة ليغلق عند مستوى 1441.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيممة 237 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.69% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.35%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.64%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.84% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.81%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.38%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.09% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.68%.

فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 40.36% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.63%، وهبط سهم شركة استيراد الاستثمار بنسبة 5.16%.





بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسراً 2.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5465.88 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% خاسراً 7.9 نقطة ليغلق عند مستوى 6034.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% رابحاً 8.1 نقطة ليغلق عند مستوى 4339.44 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% رابحاً 11.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4404.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 196.6 مليون سهم بقيمة 52.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9976 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.27%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.08%، 0.06%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%.

وجاء سهم الشركة الوطنية للرماية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.11%، يليه سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 9.40%، ثم سهم مجموعة الخليج للتامين بنسبة 6.61%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الخليج القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 10.88% يليه سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 5.56%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 5%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.06% خاسراً 2.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3535.970 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 470.8 ألف ريال عبر تنفيذ 163 صفقة لعدد 27 سهماً.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 3.90%، ثم سهم، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.56%، ثم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 1.49%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 2.75%، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 1.38%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 1.37%، فيما تصدر سهم "النهضة للخدمات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 238.2 ألف ريال عماني.