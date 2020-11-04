شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة أبوظبى بجلسة الأربعاء.. وبنك أبوظبي التجاري يغلق مكاتبه في سنغافورة ولندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.87% رابحاً 40.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4689.791 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 693.990 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 89 مليون سهم، بقيمة 407.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 3047 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.59%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.20%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.98%، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي البناء بنسبة 4.1%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 3.08%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.8%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 3.97%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 3.61%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 95.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.14%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتحاد التأمين، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على النتائج المالية في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث انخفض إجمالي أقساط التأمين للفترة المنتهية بنسبة 7.6% إلى 666 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 721 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ صافي الأرباح الفنية 30 مليون درهم إماراتي مقارنة بربح 23.6 مليون درهم إماراتي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة 27%، وبلغت الخسائر الصافية للفترة 1.9 مليون درهم إماراتي مع ربح قدره 25.2 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام السابق.

وفي سياق آخر أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن إغلاقه لمكاتبه التمثيلية في كل من لندن وسنغافورة تماشياً مع استرايتجيته الرامية إلى التركيز بشكل رئيس على الأعمال والأسواق الأساسية للبنك، ولن يكون لهذه الخطوة أي تأثير على ربحية البنك.