شكرا لقرائتكم خبر عن نادك توقع مذكرة تفاهم لبناء البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة بيور هارفست للمزارع الذكية، لبناء بناء وتشغيل ما يقرب من 6 هكتار كمرحلة أولى من البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية داخل مدينة نادك في حرض.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الغرض من بناء البيوت المحمية الزراعية إنتاج وتوريد الخضروات والفواكه الطازجة عالية الجودة إلى السوق السعودية.

وأشارت الشركة إلى أن مدة المذكرة ستكون 150 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاقية، علماً بأن الإعلان عن الأثر المالي للاتفاقية سيتم عند توقيع الاتفاقية النهائية.

وكانت نادك قد أعلنت في وقت سابق عن توجيه مجلس إدراتها بدراسة توسع الشركة في عدد من الأنشطة الغذائية والتأكيد على استمرارية مساهمتها في تحقيق الامن الغذائي بتقديم منتجاتها الغذائية.

ويشار إلى أن أرباح شركة "نادك" ارتفعت في الربع الثاني من 2020، إلى 131.6 مليون ريال، مقابل 7 ملايين ريال، في الربع الثاني من 2019، بنمو 1.761%.وارتفعت الأرباح أيضا بنسبة 623.6%، مقابل الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 18.19 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، بلغت أرباح نادك 149 مليون ريال، مقابل 3.39 مليون ريال، في النصف الأول من 2019، بنمو 4.319%.