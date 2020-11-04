شكرا لقرائتكم خبر عن معادن تتحول للربحية خلال الربع الثالث لارتفاع أسعار بيع منتجاتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 6.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 92 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 249.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 269.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الارتفاع في متوسط الأسعار المحققة للذهب والأمونيا بالرغم من الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة من باقي المنتجات، وكذلك زيادة الكميات المباعة لكافة المنتجات ماعدا الألومينا والذهب. بالإضافة إلى زيادة الحصة في صافي الربح في المشاريع المشتركة، وبالمقابل انخفض الدخل من ودائع لأجل وزادت المصاريف الأخرى.

وحققت الشركة مبيعات بلغت 4.7 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 4.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 780.9 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 462.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تكبدت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، خسائر بلغت قيمتها 787.4 مليون ريال، مقابل خسائر 370.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بزيادة في قيمة الخسائر 112%.