شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح باعظيم التجارية ترتفع 57.5% خلال الربع الثالث لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة باعظيم التجارية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 57.5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 4.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 6.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع المبيعات نتيجة زيادة الطلب على أصناف الشركة.

وارتفعت المبيعات إلى 66 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 60.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 20.4 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 15.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي أرباح بلغ 15.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 12.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.