شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسهم تصعد ببورصة البحرين بجلسة الأربعاء على رأسها "الإثمار القابضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% رابحاً 4.76 نقطة ليغلق عند مستوى 1441.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيممة 237 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.69% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.35%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.64%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.84% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.81%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.38%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.09% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.68%.

فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 40.36% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.63%، وهبط سهم شركة استيراد الاستثمار بنسبة 5.16%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة التكافل الدولية، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على البيانات المالية المرحلية غير المدققة والمراجعة للتسعة أشهر الأولى في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت الشركة صافي أرباح 580.2 ألف دينار بحريني مقابل 505.4 ألف دينار بحريني للفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم العادي 6.83 فلس مقابل 5.95 فلس.

وفي سياق آخر أعلنت شركة سيكو، بأنه قد تم تعيين خالد زين العابدين قائماً بأعمال رئيس قسم التسويق وتنمية الأعمال اعتباراً من 1 نوفمبر الجاري.

فيما أعلنت بورصة البحرين، بأنه سيتم إدراج الاصدار رقم 1832 من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 3 أشهر، والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر.