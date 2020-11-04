شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصين يؤكد أن واردات الصين التراكمية ستتجاوز 22 تريليون دولار خلال العقد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء، إن واردات الصين التراكمية من السلع ستتجاوز 22 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة وإن البلاد تسرع انفتاحها على الرغم من جائحة فيروس كورونا العالمية. جاء ذلك خلال رسالة بالفيديو قدمها شي في مراسم افتتاح تشاينا إنترناشونال امبورت إكسبو في شنغهاي.

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