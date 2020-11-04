شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية صينية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط صعود هامشي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ولم يستفيد المعدن الصناعي من صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق العالمية عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات التحدة حيث لا تزال النتائج الأولية متأرجحة بين مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي "دونالد ترامب" و"جو بايدن".



وكشفت بيانات حكومية صينية عن أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي – في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعدن الصناعي – ارتفع إلى 56.8 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر نحو مستوى 55.1 نقطة من 54.8 نقطة في سبتمبر/أيلول.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.09 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 3.08 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.11 دولار وأقل سعر عند 3.02 دولار.