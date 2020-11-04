شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط في أمريكا بـ8 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 8 ملايين برميل إلى 484.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون تراجعها بنحو 600 ألف برميل.



وارتفع مخزون البنزين بحوالي 1.5 مليون برميل إلى 227.7 مليون برميل، بينما هبط مخزون المقطرات بحوالي 1.6 برميل إلى 154.6 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي ثمانية ملايين برميل خلال نفس الفترة.