شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو القطاع الخدمي في الولايات المتحدة خلال أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباطأ نمو نشاط القطاع الخدمي في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/تشرين الثاني، وذلك بفعل تصاعد أزمة فيروس كورونا وتسجيل أمريكا عدد إصابات قياسي بشكل يومي.

وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي سجل القراءة 56.6 نقطة في الشهر الماضي من 57.8 نقطة في سبتمبر/أيلول بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 57.4 نقطة.

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