شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع وسط ترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء وسط ترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 365 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 650 ألف وظيفة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق العالمية عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات التحدة حيث لا تزال النتائج الأولية متأرجحة بين مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي "دونالد ترامب" و"جو بايدن".



ولم يتم الإعلان بعد عن اقتراب أي من المرشحين من عتبة الفوز بسيادة البيت الأبيض خلال الأربع سنوات المقبلة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% (ما يعادل 500 نقطة) إلى 27976 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 3.6% (ما يعادل 400 نقطة) إلى 11560 نقطة، بينما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 2.4% (ما يعادل 82 نقطة) إلى 3461 نقطة.