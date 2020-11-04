شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع لليوم الثالث على التوالي قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ،بعدما أظهرت بيانات أولية فى الولايات المتحدة انخفاضا غير متوقعا فى مخزونات الخام التجارية ،و ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 1.9% إلى مستوي 38.86$ ، من مستوى الافتتاح عند 38.14$، وسجل أدنى مستوي عند 37.28$.

عند تسوية الثلاثاء ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أشهر.

وبخلاف عمليات الارتداد من مستويات منخفضة ،ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي ، بسبب تسعير الأسواق فرص أكبر لفوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية ،بالإضافة إلى تزايد احتمالات قيام تحالف أوبك بلس تأجيل زيادة الإنتاج المقررة مطلع العام المقبل.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 30 تشرين الأول/أكتوبر، فى أول انخفاض أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 0.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 489 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 10 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تسارع مستويات السحب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.3 مليون برميل.