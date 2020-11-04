شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الوظائف بالقطاع الخاص الأمريكي يتجاوز التوقعات فى أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص موضحا إضافة 0.365 مليون وظيفة فى تشرين الأول/أكتوبر ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 0.650 مليون وظيفة ،أسوأ من وظائف أيلول/سبتمبر إضافة 0.753 مليون بعد التعديل من إضافة 0.749 مليون وظيفة ، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.

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