شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلي عن ذروة 5 أسابيع مع اقتراب حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع اقتراب حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية ، حيث تشهد عدد من الولايات المحدودة صراعا مشتعلا حتى الآن بين جو بايدن و دونالد ترامب ،وتعد تلك الولايات حاسمة فى ترجيح كافة أحد المرشحين ليكون رئيسا للولايات المتحدة ،ويترقب المستثمرين عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من واشنطن ،والتي تقدم أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الرابع من هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 % إلى مستوى 93.09 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.60 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.30 نقطة الأعلى منذ 28 أيلول/سبتمبر الماضي.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، فى ظل تسعير السوق فرص أكبر لفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.

حيث من المتوقع إن يعمل بايدن على إقرار تحفيز مالي ضخم فى البلاد لدعم الاقتصاد فى مواجهة أضرار جائحة كورونا ،مع اتخاذ نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية ،وهو ما يعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين ويعزز العملات الأخرى على حساب الدولار الأمريكي.

على حسب النتائج الأولية فى 47 ولاية أمريكية ،يتصدر المرشح الديمقراطي "جو بايدن" المجمع الانتخابي بعدد 238 صوتا مقابل 213 صوتا للرئيس الحالي "دونالد ترامب".

ومتبقي الإعلان عن النتائج فى عدد 4 ولايات ،وهي بنسلفانيا(20 صوتا) وجورجيا (16 صوتا)و كارولاينا الشمالية(15 صوتا) و ميشيغان(16 صوتا) ، بمجمع انتخابي 67 صوتا ، وبعد فرز أكثر من 90% من الأصوات فى ثلاثة من تلك الولايات ، لا يزال الصراع مشتعلا بشدة بين بايدن و ترامب ، فى حين يتصدر ترامب النتائج بفارق كبير فى ولاية بنسلفانيا بعد فرز 64% من الأصوات.

قربت تلك التطورات مرة أخرى جو بايدن بقوة من الفوز بالرئاسة الأمريكية ، خاصة إذا استطاع حسم الصراع فى ولايتين من تلك الولايات ،والحصول على 270 صوتا من المجمع الانتخابي المطلوب للفوز بالانتخابات الرئاسية.

ويترقب المستثمرين عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال تشرين الأول/أكتوبر ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر ، تقدم تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

يصدر بحلول الساعة 13:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 0.650 مليون وظيفة جديدة خلال تشرين الأول/أكتوبر بالمقارنة مع إضافة 0.749 مليون وظيفة فى أيلول/سبتمبر.

تصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 57.4 نقطة خلال تشرين الأول/أكتوبر من مستوى 57.8 نقطة فى أيلول/سبتمبر.