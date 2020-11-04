شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 4-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 4-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 227.82 ريال سعودى.
وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ ارتفع الدولار بعد نتائج أولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت تقاربا شديدا يفوق المتوقع، مع فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا وتقدمه في عدة ولايات أخرى متأرجحة.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1898.97 دولار للأوقية (الأونصة)، ليقلص خسائر بأكثر من واحد بالمئة تكبدها في وقت سابق بعد أن استغل بعض المستثمرين انخفاض السعر لشراء المعدن الأصفر، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1900.20 دولار للأوقية.وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 227.82 ريال بما يعادل 60.75 $
سعر الذهب عيار 22
بنحو 208.84 ريال بما يعادل 55.68 $
سعر الذهب عيار 21
بنحو 199.35 ريال بما يعادل 53.15 $
سعر الذهب عيار 18
بنحو 170.87 ريال بما يعادل 45.56 $
سعر الذهب عيار 14
بنحو 132.90 ريال بما يعادل 35.44 $
سعر الذهب عيار 12
بنحو 113.91 ريال بما يعادل 30.37 $
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,085 ريال بما يعادل 1,889 $
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,595 ريال بما يعادل 425.23 $
سعر كيلو الذهب
بنحو 227,821 ريال بما يعادل 60,746 $
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