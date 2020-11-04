شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار مواد البناء فى السوق المحلى اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الزيني استقرار اسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 4-11-2020 والتي جاءت كالتالي :- الحديد سعر المصنع 9500 - 10000 جنيه للطن. الحديد سعر المستهلك 9700 -10200 جنيه للطن. الأسمنت سعر المصنع 650-680 جنيها للطن. الأسمنت سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن. الجبس للمستهلك 550 - 650 جنيها للطن. سعر الرمل للمستهلك بين 60-100 جنيه. الطوب الأحمر بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

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