شكرا لقرائتكم خبر عن الصفوة للتطوير العمراني SUD تسجل حضوراً متميزاً و عروض أكثر تميزا بمعرض سيتي سكيب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد المهتمون بالقطاع العقاري سنويا علي مشاركة صفوة مطوري القطاع في معرض سيتي سكيب والذي يعقد سنويا في العديد من البلدان ,وفي اطار حرص شركات الصف الأول علي التواجد لتقديم اخر المشروعات والعروض بالسوق العقاري حرصت شركة الصفوة للتطوير العمراني SUDعلي مشاركتها بمعرض سيتي سكيب 2020 ,للسنة الرابعة علي التوالي٬ حيث تعتبر SUD واحدة من اول الشركات التي تبادر بإختيار افضل المواقع لتأسيس مجتمعات تتماشي مع كل من الرؤية العامة ل2020 ورغبات العملاء في الحصول علي افضل الفرص الاستثمارية.

في إطار الرؤية الاستراتيجية للشركة وضح الدكتور/ مدحت شلبي رئيس مجلس إدارة SUD ان الشركة تعمل دائما علي تطوير المجتمعات وخلق نمط حياة مختلف وليس فقط مليء الفراغات، فبينما تحقق الشركة ذلك مستندة الي خبراتها السابقة حيث سجلها وتاريخها الهائل منذ عام 1996والمستمر حتي الان , فإنها بالطبع تحاول نقل افضل الخبرات والاستعانة بأبرز الاستشاريون والمحللين الدوليين لتحقيق تلك الرؤية علي مستوي كل من المجتمعات الجديدة والقائمه علي حد السواء .

"نحن لا نبني المدن نحن نطور الحياه" الكلمات الوجيزة كانت تعبيرا من سيادته عن رؤية راسخة تعبر عن قناعة استراتيجية منعكسة بالفعل علي كل ركن من اركان الشركة وعلي سير العمل والذي يتميز بالدقة والسرعة بمواقع المشروعات المختلفة للشركة والتي تشهد تقدم ملحوظ في الانشاءات قياسا بأحجام المشروعات .

وباستطلاع رؤية الشركة في العمل علي إيجاد فرص افضل للعملاء، أشار د/مدحت شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة ,ان SUD ستتيح لعملائها فرص جديدة وحصرية خلال المعرض عبر مشروعات الشركة المنتشرة في مختلف محافظات مصر وامتداداتها الجديدة وعلي رأسها مشروعاتها بالعاصمة الادارية الجديدة والتي تعتبر إحدي مدن الجيل الرابع ,ومن ضمن هذه المشروعات "كابيتال هايتس ٢", والذي يعتبر فرصة استثمارية للعملاء الذين يتطلعون قريبا للانتقال الي العاصمة الجديدة، وفي سياق متصل ذكر "شلبي" ان الشركة توفر العديد من الفرص علي المحاور الأخرى كمدينة العبور حيث كمبوند هاي سيتى والذي يعبر عن حالة تفرد دون ادني مبالغة، و المنصورة الجديدة حيث أكبر مجمع سكني تجاري فندقي "بيرل " والذي يمثل نقلة نوعية في منطقة الدلتا وما حولها حيث يقع مباشرة علي شاطئ البحر بالقرب من مرسي اليخوت الدولية.

وعن تسهيلات وعروض الشركة خلال المعرض صرح "شلبي" ان الشركة تعمل علي توفير الفرص والمتطلبات لعملائها بأفضل وأسهل الطرق, كما سيتم طرح العديد من العروض الغير مسبوقة والتسهيلات التي تناسب مختلف القطاعات والتي توضح علاقتنا المتبادلة مع عملائنا.



واوضح د/مدحت شلبي خلال حديثه ,ان شركة الصفوة للتطوير العمراني تعتبر من الشركات الرائدة في السوق المصري من حيث مصداقيتها ونجاحاتها في خلق مجتمعات عمرانية تليق بعملائها, حيث نفذت اكثر من 22 مشروع في 6 مدن، كما طورت حوالي 951 الف متر ,وقامت بتسليم أكثر من 4000 وحدة سواء كانت سكنية او تجارية او سياحية بمختلف أنحاء الجمهورية ابتداء من الدلتا حيث دمياط الجديدة والمنصورة وراس البر والمنصورة الجديدة , وصولا الي العبور والعاصمة الادارية الجديدة, ولم تقتصر انجازات الصفوة علي المشروعات السكنية والتجارية فقط وانما امتدت استثماراتها ونجاحها الي القطاع التعليمي والذي يتمثل في مدارس الصفوة الدولية بالمنصورة.وايضا تنفيذ وتشغيل مدارس دمياط الدولية , ولقد سبق وان قامت الصفوة بتسليم مشروع صن ست 1 بمدينة راس البر ومشروع صن ست 2 بمدينة دمياط الجديدة ,وجاري الان تنفيذ وتسليم صن ست 3 بمدينة راس البر.



واستكمل "شلبي" حديثه قائلا ان SUD حريصة كل الحرص علي تقديم مشروعات سواء كانت سكنية او تجارية –إدارية-فندقية , بأعلى معايير التميز والجودة التي تليق بها وبعملائها ,الذي انعكس علي الاستعانة بالشركات والمكاتب الاستشارية ذات السمعة والاداء المتميزين ومن أهم هذه الشركات " مكتب المهندس حسين صبور- والمكتب الاستشاري ECB ومكتب معمار للاستشارات الهندسية –انجاز للاستشارات الهندسية " وذلك للحصول علي أفضل التصميمات لمشروعاتها والاشراف علي مشروعاتنا بالعاصمة الادراية والعبور والمنصورة الجديدة كما اسندت SUD الي شركة كونكريت بلسConcrete Plus لتنفيذ اعمالها بالعاصمة الادارية الجديدة بتكلفة 500 مليون جنيه كمرحلة أولي,والتعاقد مع شركة لوسيال وتنموية وجراند تراست لتنفيذ أعمال بمشروعاتنا بتكلفة 500مليون جنيه.

و أكد ان الصفوة لم تسمح للظروف الحالية من تعطيل اعمالها حيث انها ضخت مبالغ كبيرة للتسريع من حركة البناء والانشاءات في مشروعاتها ,حيث ان الصفوة ستقوم بتسليم المرحلة الاولي من كمبوند هاي سيتي بالعبور في الربع الاول من 2021,والذي يقام علي مساحة 36 فدان ويضم 60عمارة بإجمالي 1000 شقة ,والذي يبلغ استثماراته 2.5 مليار جنيه,وقد تعاقدت الصفوة مع شركة ديزاين ميكرز لتنفيذ أعمال التشطيبات والديكورات الداخلية لعملاء المشروع ,وذلك لتحقيق أفضل مستوي من اعمال الديكور الداخلية للعملاء ,اما بالنسبة لمشروعات الشركة بالعاصمة الادارية الجديدة, أوضح "شلبي" ان استثمارات الشركة لثلاث مشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة تصل الي 11مليار جنية, وكان اول هذه المشروعات هو كابيتال هايتس1 ,بمنطقة الاستثمار علي المحور المركزي مباشرة والملاصق للكاتدرائية والذي تم الانتهاء من التسويق له بالكامل, ومن المقرر تسليم المرحلة الاولي له في عام 2021 ,واضاف ايضا مشروع كابيتال هايتس 2 والذي تمثل مساحة المباني به من 18 الي 20% من المساحة الاجمالية ,و يحتوي الكمبوند علي نادي بمساحة 12 فدان, والذي يتضمن أكاديمية كرة قدم، وملعب سكواش، وتنس، كرة سلة، حمامات سباحة، وتراك للعدو بطول 1500متر، شاملا وحدات بمساحات تبدأ من 50 متر وتصل الي 250متر, تتكون العمارة من ارضي و7 أدوار بأسعار تتراوح بين 13 الي 17 الف جنيه للمتر كامل التشطيب, ويتم سداد دفعة مقدمة 10%عند التعاقد والباقي بالتقسيط علي 6 سنوات ,ولا يقتصر المشروع علي ذلك وانما يحتوي ايضا علي قصور بمساحة 1195متر ملحق معها حديقة خاصة بمساحة 400متر.

وأوضح د/مدحت شلبي قائلا ان مشروعات الصفوة بالعاصمة الادارية لم تقتصر علي ذلك بل تقوم الشركة بتنفيذ مشروعها الاداري والتجاري وهو "فينانشل هاب" ,بالحي المالي (حي البنوك ) والملاصق للحي الحكومي ليكون منطلقا لمجتمع اعمال متميز وخلاق ,علي مساحة 8000متر ,كما أكد انه تم البدء في اعمال الحفر وسند جوانب الحفر بالمشروع ,والذي سيتم تسليمة بشهر يونيو 2022, ولم تقتصر المشروعات التجارية والادارية بالعاصمة علي فينانشل هاب فقط وانما اطلقت SUD مشروعها كابيتال هاب 1 علي المحور المركزي مباشرة والي جانب حي السفارات ومدينة المعارض, والذي سيتم تشيده علي مساحة 30,000متر ويتميز المشروع بإحتوائه علي أول اكواريوم بالعاصمة الادارية , ذلك وبالاضافة الي مشروعها الاخر كابيتال هاب 2 والذي يصل مساحته الي 75000متر ولان الصفوة دائما ما تجعل غايتها هي الانفراد والتميز أنشأت لاول مرة بمصر اول مركز للطيران الحر"Free Flighting " بكابيتال هاب 2 ,بالاضافة الي مجمع سينمات والتي تجعل منه الواجهة الامثل لإمتلاك مشروع ناجح .

كما صرح د/ مدحت شلبي ان الشركة تقوم حاليا يالبدء في أحدث مشروعاتها هو مجتمع "ذا بيرل" بمدينة المنصورة الجديدة والذي يتم تشيده علي مساحة 60 فدان,ويشمل فيلات وشقق تطل علي البحر مباشرة ,كما يشمل فندق خمس نجوم ومول تجاري وكلاب هاوس, بإستثمار يصل الي 5 مليار جنيه والذي سوف يمثل نقلة نوعية للمنطقة بأكملها واستثمارا شديد الربحية للعملاء في ان واحد .



وإيمانا من الصفوة للتطوير العمراني بأهمية مفهوم تصدير العقار ,قامت الشركة بتأسيس تواجد قوي في ثلاث فروع بالعواصم الاوربية (باريس –فيينا -ميلانو) ,كما قامت الشركة بسلسلة من الفعاليات التعريفية كعقد المنتدي التعريفي الاول للعاصمة الادارية في كل من فرنسا بفندق ماريوت بشارع الشانزيليزيه ,والاتحاد العام للمصريين بفيينا ,وكان ذلك بمشاركة وفد رسمي من شركة العاصمة الادارية الجديدة وذلك لتغطية الأسواق الخارجية .



واختتم شلبي حديثه قائلا ان شركة الصفوة للتطوير العمراني تولي أهمية قصوي للمسؤوليه المجتمعية خلال الأزمات المختلفة التي تمر به وان مسئولية ذلك يساوي مسئولية التزامها تجاه عملائها ,ولذلك لم تتواني الصفوة في تقديم المساعدة خلال ازمة فيروس كورونا المستجد التي تمر بها العالم حاليا, حيث قدمت دوراً فعالاً في المساهمة المجتمعية خلال الازمة ,حيث شاركت بمبادرة وزارة الهجرة "خلينا سند لبعض " في ابريل الماضي, لدعم المصريين العالقين بالخارج اثناء ازمة الكورونا وغلق المطارات ,كما وجهت وزيرة الهجرة بالشكر للأستاذ محمد شلبي ,العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الصفوة للتطوير العمراني ,لدوره الكبير في مساعدة المصريين العالقين في كل من فرنسا ايطاليا والنمسا واسبانيا وتلبيه احتياجاتهم المختلفة من توفير كمامات طبية وادوات تعقيم ,ومساعدة كبار السن والغير قادرين علي مغادرة المنازل وارسال الاعانات للحالات الصعبة .