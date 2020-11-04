شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى فى محلات الجزارة والهايبر ماركت اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 4-11-2020 حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي :- اللحوم الكندوز 110-130 جنيها. اللحوم الضأن 120-140جنيها. اللحم الجملي 90-100 جنيه. الكبدة الكندوز 110-140 جنيها . السجق 110-140 جنيها. اللحم المفروم العادي 110-125جنيها. البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها. البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها. الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

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