شكرا لقرائتكم خبر عن 4.1 % إرتفاع في قيمة الصادرات خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2019 وفيما يلي أهم المؤشرات.

أولا: الصادرات

بلـغ إجمالـي قيمـة صادرات جمهوريــة مصـر العربيـة 30.5 مليار دولار عام 2019 مقابـل 29.3 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 4.1 ٪.

بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 25.5 مليـار دولار عــام 2019 مقابل 24.6 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 3.9 ٪.

بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 5.0 مليار دولار عام 2019 مقابل 4.7 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 5.3 ٪.

- تطور الصادرات طبقا لدرجة التصنيع

:TextBox: ٪تركزت الصــادرات المصريــة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2019 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 43.2 ٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية.

سجلـت قيمـة الصــادرات من السلع تامــة الصنع 13.19 مليار دولار خلال عـام 2019 مقابــل 13.24 مليــار دولار عــام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 0.4%.

سجلت قيمة الصادرات من الوقود 7.45 مليار دولار خلال عــام 2019 مقابل 6.67 مليار دولار عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 11.7 ٪ .

- أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها تتمثل في:

بلغت قيمة ذهب وذهب مطلي بالبلاتين بأشكال خام أخر 2.0 مليار دولار عام 2019 مقابل 1.4 مليار دولار عام 2018بنسبة ارتفاع قدرها 42.5 ٪ .

بلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 1.7 مليار دولار عام 2019 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 5.4 ٪.

بلغت قيمة غاز طبيعي 1.2 مليار دولار عام 2019 مقابل 0.5 مليار دولار عام 2018بنسبة ارتفاع قدرها 148.7 ٪.

بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 1.04 مليار دولار عام 2019مقابل 1.02 مليار دولار عام 2018بنسبة ارتفاع قدرها 1.1 ٪.

التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها:

جاءت في المرتبة الاولي دولة الولايات المتحدة الامريكية بنسبـة 7.2 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات اليها بنسبة 28.1 ٪ لتصل قيمتها الي 2.2 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2018.

كما سجلت في المرتبة الثانية دولة الامارات العربية بنسبة 6.8٪ من جملة الصادرات، وحيث إرتفعت الصادرات اليها بنسبة 2.8 ٪ لتصل قيمتها الي 2.1 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 2.0 مليار دولار لعام 2018.

كما جاءت في المرتبة الثالثة تركيا بنسبـة 5.7 ٪ من جملة الصادرات، وحيث إنخفضت الصادرات إليها بنسبـة 12.8 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 1.7 مليـار دولار خــلال عام 2019 مقابل 2.0 مليار دولار لعام 2018.

جاءت في المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 5.5 ٪ من جملة الصادرات وحيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 17.7 ٪ لتصـل قيمتها إلي 1.7 مليار دولار خلال عـام 2019 مقابـل 1.4 مليار دولار لعام 2018.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 33.2 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 25.0 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 13.3 ٪.

التوزيع النسبي لصادرات أهم الموانئ:

جاءت الاسكندرية في المرتبة الاولي بنسبة 28.7 ٪ من جملة الصادرات، يليها مطارات القاهرة بنسبة 20.5 ٪ ثــم مينـاء الســويس بنسبة 15.4 ٪، ثــم ميناء الدخيلة بنسبة 6.8٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.1 ٪ وأخيرا ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 4.3 ٪.

ثانيا: الواردات

بلغ إجمالي قيمة واردات جمهورية مصر العربية 76.4 مليار دولار عام 2019 مقابل 81.9 مليار دولار عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.7 ٪.

انخفضت الواردات الغير بترولية لتصل قيمتها 67.0 مليار دولار عام 2019 مقابل 70.0 مليار دولار لعام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.8 ٪.

انخفضت الواردات البترولية والكهرباء لتصل قيمتهـا 9.4 مليار دولار

عام 2019 مقابل 12.3 مليار دولار لعام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 23.4 ٪.

1- تطور الواردات طبقا لدرجة الاستخدام.

الاهمية النسبية للواردات

تركزت الواردات المصرية طبقا لدرجة الاستخدام خلال عام 2019 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها 35.7 ٪ من جملة الواردات المصرية.

سجلت الواردات من السلع الوسيطة انخفاض بنسبة 11.0 ٪ لتصل قيمتها إلي 27.3 مليار دولار خــلال عـام 2019 مقـابل 30.7 مليار دولار لعام 2018، كما سجلت الــواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة ارتفاع بنسبة 2.4 ٪ لتصل قيمتها إلي 14.3 مليار دولار خـلال عام 2019 مقــابل 14.0 مليار دولار لعام 2018.

2- أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها تتمثل في:

بلغت قيمة حديد ومنتجات حديدية 5.6 مليار دولار عام 2019 مقابل 7.2 مليــار دولار لعـام 2018بنسبــة انخفاض قـدرهـا 21.5 ٪.

بلغت قيمة غاز أويل سولار 3.8 مليار دولار عام 2019 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 11.3 %.

بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 3.3 مليار دولار عام 2019مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2018بنسبة انخفاض قدرها 7.0 ٪.

بلغت قيمة بترول خام 2.9 مليار دولار عام 2019 مقابل 3.5 مليار دولار لعام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 18.8 ٪.

التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها:

جاءت في المرتبة الأولي الصين الشعبية بنسبة 15.0 ٪ من جملة الواردات، وحيث ارتفعت الواردات منها بنسبة 0.9 ٪ لتصل قيمتها الي 11.7 مليار دولار خــلال عام 2019 مقابل 11.6 مليار دولار لعام 2018.

وكما جاءت في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية بنسبة 6.7 ٪ من جملة الواردات، وحيث انخفضت الواردات منها بنسبة 10.3 ٪ لتصل قيمتها الي 5.1 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 5.7 مليار دولار لعام 2018.

كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.5 ٪ من جمــلة الواردات، وحيث انخفضت الواردات منها بنسبة 8.4 ٪ لتصــل قيمتها الي 5.0 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 5.5 مليار دولار لعام 2018.

كما سجلت في المرتبة الرابعة المانيا بنسبة 5.5 ٪ من جملة الواردات، وحيث ارتفعت الواردات منها بنسبة 0.9 ٪ لتصـل قيمتها الي 4.22 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 4.18 مليار دولار لعام 2018.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول أسيا في المرتبة الأولي بنسبة 28.9 ٪ من جمـــلة الواردات، تليها دول غرب أوربا 24.1 ٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.7 ٪.

4- التوزيع النسبي لواردات أهم الموانئ:

جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولي بنسبة 39.2 ٪ من جملة الواردات ثم يليها ميناء الدخيلة بنسبة 16.9 ٪، ثم مطــارات القــاهرة بنسبة 12.7 ٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 10.1 ٪، ثم ميناء بورسعيد و العين السخنه بنسبة 7.5 %لكل منهما.