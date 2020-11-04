تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 4 – 11 – 2020 وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة وجاءت كالتالي :- البلطى المزارع " 1 " 21 – 24 جنيها للكيلو . البلطى المزارع " 2 " 17 – 20 جنيها للكيلو . البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو . البلطى الفيليه 30 – 100 جنيه . القشر بياض 65 – 85 جنيها للكيلو. البياض الأملس " 1 " 65-85 جنيها للكيلو. البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو. القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو . السمك الثعابين 50 – 210 جنيهات . المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو. المكرونة السويسي 50 – 65 جنيها للكيلو. المكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو. برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو . موسى 65 – 85 جنيها للكيلو . البوري " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو . البورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو . المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو . مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو . المرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو . سجل البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو. البربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو . الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو . الجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو. الجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو. الجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو. الجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو . السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو . الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو.

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