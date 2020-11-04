شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون مقاومة القناة الهابطة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.6964، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 0.7135.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط