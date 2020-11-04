شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي مؤقت هذا الصباح ليقترب من مستوى 39.25 بعد كسر حاجز 40.23، لكنه يرتد صعوداً ليستقر فوق الحاجز المذكور، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة وفعالة بقية اليوم، والتي تستهدف مناطق 42.70 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 40.23 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد