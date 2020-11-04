شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لأرضية الدعم المحورية 37.55 وحافظ على ثباته فوقها، ليرتد صعوداً ويتجه نحو استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، حيث يتحرك حول 38.40 الآن، لنستمر بترجيح الميل الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يعتمد على الثبات فوق الدعم المذكور، بينما تتواجد أهدافنا الرئيسية التالية عند 39.80 ثم 41.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 40.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد