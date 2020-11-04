شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط سعر الفضة سلباً على الدعم 23.60 ويحاول كسره، بينما لا يزال موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 24.00 للتمكن من تحديد الوجهة التالية بشكل أوضح، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا حتى الآن، مع الإشارة على أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 25.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي