شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية ليحاول الابتعاد عن مستوى 1901.80، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتفعيل السيناريو السلبي، لكننا نفضّل انتظار إغلاق تداولات اليوم ومراقبة السعر بالنسبة للمستوى المذكور لتأكيد الوجهة التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن. وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة للفترة القادمة، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1935.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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